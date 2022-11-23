القاضى لـ«القاهرة الإخبارية»: الشهب عبارة عن أتراب ناتجة عن دوران المذنبات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هناك أجراما سماوية ومذنبات تدور داخل وخارج المجموعة الشمسية، ونتيجة هذا الدوران، فإن جزء من الأتربة والغبار الكونى يقترب من الغلاف الجوى للكرة الأرضية يحترق ويظهر فى صورة الشهب التي نتابعها جميعا.





وأضاف القاضى، خلال مداخل هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، على قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلاميين همام مجاهد وأية الكفورى ونهى درويش: "إذا زاد عدد هذه الشهب يكون عبارة عن زخات مثل وحيد القرن، وزخة شهب الأسديات، وفى مطلع الشهر كان هناك زخة شهب الثوريات، وكل زخة يطلق عليها اسم نتيجة لأصل الغبار". وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "أحيانا تكون زخات غزيرة أو كثيفة بواقع 100 شهاب فى الساعة، والزخات عموما لا تأثير لها على الأرض أو الإنسان أو الحياة، ولكنها تمنحنا منظرا جماليا مميزا للغاية، وعلى مستوى علم الفلك، فإنها تساعدنا على تحديد الأصول التابعة لها، إذ أن هناك أسئلة كثيرة مازالت مطروحة عن الظواهر الفلكية، مثل نشأة الكون، وهل هناك حياة أخرى خارج الأرض، وهل الظروف المناخية خارج كوكب الأرض تصلح للحياة الآدمية، وبرامج الفضاء تحاول البحث عن إجابات لهذه الأسئلة".

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