إعدادات فى واتساب تخلصك من إزعاج الجروبات

جدة - نرمين السيد - وينتج عن جروبات الدردشة فى "واتساب" الشعور بالانزعاج من قبل المستخدمين والضغط النفسى، ويبدأون فى البحث عن إعدادات الخصوصية لأجل التخلص من إزعاج الجروبات.
وكشف موقع "Times Now" عن عدد من إعدادات الخصوصية والميزات التى يوفرها التطبيق لمستخدميه لأجل التخلص من إزعاج جروبات واتساب، منها:
-الحظر والإبلاغ:
يسمح واتساب لمستخدميه حظر الحسابات وتقديم تقارير لإدارة التطبيق عند مواجهة أى مشاكل سواء فى الدردشة الفردية أو الجماعية.
-إعدادات الخصوصية:
يمكن استخدام إعدادات الخصوصية ونظام دعوة المجموعات فى واتساب للمستخدمين بتحديد من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات.
-مغادرة المجموعة دون علم أحد:
يسمح ذلك بخروج المستخدم من المجموعة دون إبلاغ أعضاء المجموعة أو حتى إرسال إشعار إليهم، ولكن فقط لمديرى المجموعة.
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