فيل يسقط من شاحنة ويثير الجدل فى تايلاند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاء بالفيديو فيل عملاق وهو على ظهره رجل وبداخل شاحنة فى تايلاند.

ورصد الفيديو بعدها لحظات وقوع الفيل العملاق من الشاحنة بسبب اختلال توازنه بعد محاولات كثيرة من الرجال لإدخاله الشاحنة عن طريق الضرب.

وبعد اختلال توازنه سقط على ظهره، ولكن جاءت التقارير لتكشف أنه لم يقع أى إصابات سواء للبشر أو لذلك الحيوان العملاق.

وقال أحد الأفراد المشاهدين إن الفيل أصاب بالعمى بسبب إفراز سائل من عينه أثناء رفعه لذا اختل توازنه، واعتقد آخرين أنه كان غاضبا من كل شىء حوله.

وتعتبر الفيلة من الحيوانات المنتشرة فى تايلاند، حيث يتوفر بها حوالى 2000 فيل آسيوى تعيش فى البرية بالبلاد.