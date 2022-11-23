إجراء من «ميتا» بشأن المراسلات عبر فيسبوك وإنستجرام

جدة - نرمين السيد - وتفيد التقارير بأن حوالى 87% من حالات التنمر عبر الإنترنت تحدث على "فيسبوك"، لذلك، لجعل نظامها الأساسى لوسائل التواصل الاجتماعى أكثر أمانًا، أدخلت "ميتا" ميزات خصوصية جديدة على "فيسبوك" و"إنستجرام" والتى ستساعد المراهقين من الأذى عبر الإنترنت.

أعلنت "ميتا" أن أدوات الخصوصية الجديدة ستحمى الشباب من الأذى وستخلق لهم تجارب آمنة ومناسبة للعمر على مِنَصَّتَيها.

من الآن فصاعدًا، إذا انضم أى شخص يقل عمره عن 16 عامًا "أو أقل من 18 عامًا فى بلدان معينة" إلى "فيسبوك" أو "إنستجرام"، فسيتم تعيين حسابه افتراضيًا فى المزيد من الإعدادات الخاصة.

فيما يلى قائمة بميزات الخصوصية الجديدة التى سيتم تشغيلها افتراضيًا للمراهقين على "فيسبوك":

من يمكنه رؤية قائمة أصدقائه

من يمكنه رؤية الأشخاص والصفحات والقوائم التى يتابعونها.

من يمكنه رؤية المشاركات التى تم وضع علامة عليها فى ملفه الشخصى.

مراجعة المشاركات، يتم وضع علامة عليها قبل ظهور المنشور فى ملفهم الشخصى.

من يسمح له بالتعليق على مشاركاته العامة.

وقالت ميتا: "نحن الآن نختبر طرقًا لحماية المراهقين من مراسلة البالغين المشبوهين الذين ليسوا على اتصال بهم، ولن نعرضهم فى توصيات الأشخاص الذين قد تعرفهم للمراهقين".

إلى جانب ذلك، تختبر "ميتا" أيضًا ميزة جديدة ستزيل زر "الرسالة" من حسابات المراهقين، مما سيؤدى إلى تقييد البالغين المشبوهين فى إرسال رسائل إلى المراهقين إذا لم يكونوا مدرجين فى قائمة الأصدقاء.

علاوة على ذلك، تعمل الشركة التى يقودها مارك زوكربيرج مع المركز الوطنى للأطفال المفقودين والمستغلين NCMEC لبناء منصة عالمية للشباب الذين يشعرون بالقلق من إمكانية مشاركة بعض أفكارهم على منصات الإنترنت العامة دون موافقتهم.

فى غضون ذلك، يمكنك الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة على "فيسبوك" من خلال زيارة صفحة الإبلاغ على المنصة، كالتالى:

افتح فيسبوك

انتقل إلى الصفحة أو الملف الشخصى الذى تريد الإبلاغ عنه.

انقر على ثلاث نقاط أسفل صورة غلاف الصفحة.

الآن حدد Find Support أو Report Page.

أخبر كيف تتعارض الصفحة مع معايير مجتمع "فيسبوك" الخاصة بنا.

والإبلاغ عن الصفحة.

وبالمثل، للإبلاغ عن رسالة على "إنستجرام":

افتح المحادثة فى تطبيق "إنستجرام".

اضغط على الرسالة الفردية التى تريد الإبلاغ عنها.

انقر بجانب الرسالة.

اضغط على إبلاغ.

بنفس الطريقة، يمكنك الإبلاغ عن الحساب من خلال الانتقال إلى صفحة الحساب> النقر على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا من الصفحة> النقر على التقرير.