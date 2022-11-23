وظيفة فى المقابر بـ 13 ألف جنيه فى الشهر!

جدة - نرمين السيد - ونشرت تان عدة صور ومقاطع فيديو لمكان عملها عبر تطبيق Douyin، وهو النسخة الصينية من TikTok حيث تظهر مقبرة على جانب الجبل فى بلدية تدعى "تشونجتشينج" تقع غرب الصين.

وأشارت تان إلى أن وظيفتها التى تكون لمدة 6 أيام فى الأسبوع، توفر وقت فراغ، وإطلالة خلابة، وبيئة خالية من سياسات المكتب والتنقلات الطويلة عبر الشوارع المزدحمة.

وكشفت الشابة الصينية والتى لم يتعد عمرها الـ 22 عاما عن أن وظيفتها بالمقابر تبدأ من الساعة 8.30 صباحًا، وحتى الساعة الـ 5 مساء ولها استراحة غداء لمدة ساعتين، كما أنها تحصل على راتب شهرى يبلغ حوالى 4000 يوان أى ما يعادل 13 ألف جنيه مصرى.