جدة - نرمين السيد - ونشرت تان عدة صور ومقاطع فيديو لمكان عملها عبر تطبيق Douyin، وهو النسخة الصينية من TikTok حيث تظهر مقبرة على جانب الجبل فى بلدية تدعى "تشونجتشينج" تقع غرب الصين.
وأشارت تان إلى أن وظيفتها التى تكون لمدة 6 أيام فى الأسبوع، توفر وقت فراغ، وإطلالة خلابة، وبيئة خالية من سياسات المكتب والتنقلات الطويلة عبر الشوارع المزدحمة.
وكشفت الشابة الصينية والتى لم يتعد عمرها الـ 22 عاما عن أن وظيفتها بالمقابر تبدأ من الساعة 8.30 صباحًا، وحتى الساعة الـ 5 مساء ولها استراحة غداء لمدة ساعتين، كما أنها تحصل على راتب شهرى يبلغ حوالى 4000 يوان أى ما يعادل 13 ألف جنيه مصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظيفة فى المقابر بـ 13 ألف جنيه فى الشهر! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.