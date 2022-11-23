بعد قرارات ماسك.. مواقع التواصل لا تفضل عمل نسخة أخرى من تويتر لهذه الأسباب

جدة - نرمين السيد - تمر منصة تويتر الآن بمرحلة غامضة، منذ استحواذ الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك عليها، وسط حالة من القلق، فى ظل التغييرات التى يريد الملياردير أن يحدثها، فيما يتزايد احتمال وقوع مشاكل فنية وأعطال.





واستفسر موقع "أكسيوس" حول الأسباب التى تجعل منصات التواصل الشهيرة غير متحمسة لطرح نسخة شبيهة بتويتر، من أجل سد أى فراغ محتمل.

وقال مصدر إن شركات التواصل الاجتماعى الكبرى ليست فى عجلة من أمرها إزاء طرح نسخة تشبه "تويتر"، رغم قول إيلون ماسك نفسه إن إفلاس الشركة أمر غير مستبعد.

وقدم عددًا من مستخدمى "تويتر" مؤخرًا، من حدوث أعطال متكررة فيما تذمروا من بطء استجابة الموقع لمشكلاتهم فى اضطراب عزاه الخبراء إلى تخلى الشركة عن نصف الموظفين الذين كانوا يشرفون على المحتوى.

وأوضحت "أكسيوس" عددًا من الأسباب التى تجعل منصات التواصل الاجتماعى فى حالة من نفور من فكرة استنساخ "تويتر":

حيث ترى عدة شركات أن استنساخ "تويتر" امر سهل للغاية من الناحية التقنية، لكنه يجلب الكثير من المشاكل الجدلية والسياسية والقانونية، فى حين لا يعد بالكثير من العائدات المالية، لأن السوق حاليًا يركز على المحتوى الترفيهى.

وتنشغل شركة جوجل بمشاريع أخرى، إذ سبق لها أن طرحت منصات مثل "جوجل بلاس" "جوجل بوز" و "ويف"، ولا تنوى القيام بخطوات إضافية.

وتركز شركة جوجل الآن على موقع "يوتيوب"، لا سيما منصة "يوتيوب شورتس" المعدة لتصفح الفيديو، وهى موضع رهان حتى تكون منافسة لمنصة "تيك توك".

وفيما يتعلق بسؤال "لماذا لا يهتم المستثمرين بتويتر، فأشار موقع "أكسيوس" إلى أن "تويتر" منصة صغيرة للغاية مقارنة بأغلب مواقع التواصل الاجتماعى.

ولم تتجاوز عائدات تويتر السنوية خلال العام الماضى 5 مليار دولار، وهى مبلغ صغير مقارنة بما جنته وقدره 118 مليار دولار، فى حين أحرزت مايكروسوفت 200 مليار دولار.

وقد تنظر مواقع التواصل إلى أزمة تويتر بمثابة "فرصة"، لأن الأعلانات التى سيخسرها تويتر سوف تذهب إلى غيره.