توقعات الأبراج الأربعاء 23 نوفمبر 2022.. تحسن فى العمل ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

احرص على حل جميع المشكلات التى تواجهك فى العمل وتخطى كافة العقبات، وسيطر على أعصابك وتعامل مع شريك حياتك وأفراد أسرتك بلطف وتبادلوا وجهات النظر.

الثور

فكر جيدًا قبل الإقبال على أى خطوة فى حياتك العملية، وتحدث مع أفراد أسرتك ووجه لهم النصائح.

الجوزاء

استعيد نشاطك وطاقتك وحافظ على شغفك لتتفوق فى العمل، وتواصل مع أقاربك واجلس معهم لتستعيدوا الذكريات الجميلة.

السرطان

افعل ما بوسعك فى العمل لتحقق أهدافك، وحافظ على استقرار حياتك العاطفية والأسرية.

الأسد

تعاون مع زملائك فى العمل وتشاركوا الرأى سويًا، وحافظ على علاقة جيدة وقوية مع أفراد أسرتك والمقربين منك.

العذراء

اعمل على زيادة دخلك وتحسين حالتك المادية وادخر من أموالك، وأسرتك وعائلتك دائمًا فى حاجة إليك فلا تتركهم وحدهم.

العقرب

طّور من نفسك واكتسب مهارات جديدة لتصبح متميزًا فى العمل، واخرج فى نزهة لتتحسن حالتك المزاجية.

الميزان

تصرف مع الأمور المهنية بعقلانية وذكاء ولا تتسرع، وتبادل الحديث والمشاعر الحقيقية مع شريك حياتك حتى تتحسن العلاقة.

الجدى

اهتم بعملك ونفذ المطلوب منك بحرفية وإتقان، وحافظ على قوة العلاقة الأسرية والعائلية وقدم الدعم للجميع.

القوس

ثق فى نفسك وقدراتك واسعى خلف أحلامك ولا تيأس، وساعد المقربين منك على تخطى المواقف الصعبة والعراقيل.

الحوت

ركز فى العمل فقط ولا تشتت تفكيرك بما يفعله الآخرين ولا تسمح لأحد بتعطيلك، واهتم بشريك حياتك وانصت له.

الدلو

لا تستسلم مهما كانت الصعوبات عليك بتخطيها لتحقق طموحاتك، واحرص على الحب والتفاهم فى علاقاتك الأسرية والعائلية.