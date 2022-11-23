Vivo تعلن رسميًا طرح هواتف X90 وX90 Pro

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتفين بشاشة AMOLED ذات انحناء بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض QHD+، ومع معدل تحديث 120Hz كما يأتى الهاتف بعمق ألوان 10 بت، ومعدل سطوع 1300 Nit. وتتميز كاميرا هاتف vivo X90 بمستشعر IMX866 رئيسى من سونى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75 وميزة التثبيت البصرى، بينما يأتى مستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتى مستشعر IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسات Telephoto لدعم التكبير البصرى. بينما ينطلق هاتف X90 Pro بمستشعر Sony IMX989 رئيسى بحجم 1 إنش وفتحة عدسات f/1.75 كما يأتى مستشعر Sony IMX598 بدقة 48 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع مع كاميرا Telephoto. وتدعم Vivo هاتف X90 بقدرة بطارية 4810 mAh بينما يأتى هاتف X90 Pro ببطارية قدرة 4870 mAh، وتدعم الشركة الهاتفين بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W. ويتوفر هاتف X90 بـ 3 ألوان هم الأسود والأحمر والأزرق، بينما يتوفر هاتف X90 Pro باللونين الأسود والأحمر.

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