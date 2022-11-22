بريطانية تبيع سيارتها وتنفق الآلاف من ميراثها لإنقاذ كلبها صغير (صور)

جدة - نرمين السيد - بذلت سيدة إنجليزية كل ما فى وسعها لإنقاذ كلبها الصغير، حيث باعت السيدة سيارتها وأنفقت أموالًا من ميراثها لدفع تكاليف عملية إنقاذ الكلب، حيث دفعت السيدة جاك ويليامز، التى تبلغ من العمر 54 عامًا، مبلغًا كبيرًا قُدر 17500 جنيه إسترلينى على عملية لإنقاذ حياة كلبها.





وباعت جاك من ويرهام، دورسن بإنجلترا، سيارتها مقابل 15000 جنيه إسترلينى، وأخذت 2500 جنيه إسترلينى المتبقية من الميراث، حتى يتمكن الكلب من إصلاح الصمام التاجى بقلبه، بحسب ما ذكرته "ديلى ميل" البريطانية. وكان البروفيسور دانيال بروكمان قد قاد الجراحين لإجراء عملية جراحية استمرت 4 ساعات باستخدام التخدير الكلى فى الكلية الملكية للطب البيطرى فى لندن. وتوقف قلب الكلب لمدة تترواح بين ساعة وساعة ونصف حيث ذهب فى مجرد جانبى وخضع لعملية نقل دم أثناء الإصلاح، ثم ظل الكلب فى العناية المركزة لمدة يومين وغادر المستشفى أخيرًا بعد أسبوع النقاهة. ولفتت السيدة البريطانية إلى أنه قبل أسبوع من دخول الكلب الجراحة، كان هناك تدهور هائل، وكان تنفسه سيئًا، وعندما سلمته، لم يكن تتوقع حقًا إعادته مرة أخرى، كانت تعلم أن الجراحة كانت فرصته الوحيدة، ولم تكن تعتقد هى أنه سيعود للمنزل مرة أخرى.

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