«نوبة قلبية» تُجبر طائرة بحرينية على الهبوط

جدة - نرمين السيد - قالت شركة طيران الخليج إن رحلتها رقم GF19 المتجهة من مطار البحرين الدولى إلى مطار شارل ديجول الدولى فى باريس اليوم الثلاثاء، قد غيرت مسارها لتحط فى أربيل بالعراق، وذلك بسبب تعرض أحد أفراد طاقم الضيافة بالرحلة لنوبة قلبية مفاجئة توفى على إثرها فى أربيل.





وتابعت الشركة: "إذ تنعى الناقلة الوطنية المتوفى وتدعو لأهله وذويه بالصبر والسلوان، تفيد أن الرحلة قد واصلت خط سيرها إلى باريس كما هو مقرر". وأوضحت شركة طيران الخليج أن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها تأتى فى المقام الأول دائمًا، شاكرة مسافرى الرحلة المذكورة على صبرهم وتفهمهم، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية". وأشارت إدارة مطار أربيل الدولى بالعراق، إلى أن الطائرة هبطت على نحو اضطرارى فى الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت العراق.

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