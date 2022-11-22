كلب أصم ينجح فى تعلم لغة الإشارة خلال 8 أسابيع

جدة - نرمين السيد - واكتشفت صاحبة الكلب التى تدعى "جو لو بيج"، البالغة من العمر 41 عاما، أن كلبها الإسبانى أصم.

ولكنها لم تفقد الأمل فى كلبها "رافا" الذى يبلغ 7 أشهر، وحرصت على تعليمه لغة الإشارة، من خلال تدريبة على الدوران والاستلقاء خلال 8 أسابيع.

ونجح الكلب فى إتقان بعض الإشارات منها: اجلس، قف، انظر إلى، لف، تعال، ابق، التقط، وغيره.

وطالبت جو من الأصحاب المربيين للكلاب بعدم التخلى عنهم بالملاجئ الخاصة بالكلاب وتدريبهم للتعامل معهم.

وقالت: "كان رافا يدير رأسه ويتابع إشارات الجراء الأخرى. إنه مدرك بصريًا جدًا.. وفى غضون يوم واحد لكنه لم يكن يستجيب لأى ضجيج يحدث حوله، وهذا جعلنى أدرك إنه أصم".

وأضافت أنها دربته جيدا بلغة الإشارة الخاصة بهم وكلما نجح فى إدراك وتعلم الإشارة كانت تكافئه مما ساهم فى تعليمه بسرعة.