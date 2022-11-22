بريطانيا تطلق برنامجا يدعم استخدام الذكاء الاصطناعى لتقليل انبعاثات الكربون

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الرسمى للحكومة البريطانية أن برنامج الذكاء الاصطناعى للتخلص من الكربون، المدعوم بتمويل قدره 1.5 مليون جنيه إسترلينى، يشكل جزءا من محفظة الابتكار للحكومة البريطانية لتحقيق صافى صفر انبعاثات والتى تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترلينى، ويتألف من مسارات منفصلة لتمويل المنح التى سيتم إطلاقها على مرحلتين أوليتين.

وتبلغ قيمة المرحلة الأولى 500 ألف جنيه إسترلينى، للمشاركة فى تمويل مركز امتياز افتراضى حول ابتكار الذكاء الاصطناعى وإزالة الكربون حتى مارس 2025، فى حين تصل قيمة المرحلة الثانية إلى مليون جنيه إسترلينى، وسيمول مشاريع الابتكار التى تعزز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى لدعم إزالة الكربون.

وفى وقت لاحق من عام 2023، تعتزم الحكومة البريطانية توفير تمويل إضافى لدعم المجالات ذات الأولوية فى ابتكار الذكاء الاصطناعى الذى حدده مركز التميز الافتراضى باعتباره أمرا بالغ الأهمية لتحقيق صافى صفر انبعاثات.

وتعليقا على ذلك، قال وزير العلوم البريطانى جورج فريمان: "تعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر اقتصادات الذكاء الاصطناعى تقدما فى العالم، وتحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالفعل تأثيرا تحويليا على اقتصادنا ومجتمعنا، لكن هناك إمكانات هائلة لعمل المزيد".

وأضاف أن برنامج الذكاء الاصطناعى من أجل إزالة الكربون "يوفر فرصة للاستفادة من خبرة المملكة المتحدة المتميزة فى هذا المجال وتطويرها.. مشيرا إلى أن إدخال هذه التكنولوجيا سريعة التطور حيز التنفيذ سيمكننا من توفير تكاليف الطاقة للشركات والأسر، وإتاحة وظائف تتطلب مهارات عالية ، وبدء استثمار خاص بملايين الجنيهات الاسترلينية مع دعم أهدافنا لتحقيق صافى صفر انبعاثات.