مبادرة المتحدة للطفل.. نصائح لتربية الصغار على احترام الآخرين (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، نصائح لتربية الطفل على احترام الآخرين، وذلك تضامنا مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
ويعد احترام الآخرين من الصفات الرئيسية التى لا بد من تعليمها للطفل خلال مرحلة مبكرة من طفولته.
وأوضح الخبراء أن الطريقة الأساسية لتعليم الطفل الاحترام هو ما يراه من تصرفات الوالدين والأفراد المحيطة به.
وهناك عدد من الخطوات المهمة التى يجب على الآباء والأمهات اتباعها لأجل تعليم الأطفال احترام الآخرين، ومنها:
-التعامل مع الطفل باحترام دون عنف أو احتقار أو تنمر، حتى لا يؤثر عليهم ويتعاملون مع الآخرين بنفس الطريقة.
-سلوك بعض التصرفات الجيدة لأن الوالدين هم قدوة لأبنائهم، ويقومون بتقليدهم دون تفكير.
-تعليم الطفل احترام ذاته، وذلك من خلال التعامل معه باحترام.
-منح الطفل مخزونا من الردود والتصرفات المهذبة.
-مراقبة كل ما يتعرض له سواء التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعى أو الأصدقاء.
-عدم تجاهل المواقف غير المحترمة ومناقشتها مع الطفل.
-التركيز على المهارات الاجتماعية.
-مدحه عندما يسلك تصرفا مهذبا.
-فهم مشاعره والتعامل معها بطريقة مهذبة دون الإساءة.
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