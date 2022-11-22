جدة - نرمين السيد - ويحمل اسم تابلت سامسونج الجديد اسم "Galaxy Tab S8 FE" والذى يأتى بشاشة LCD وميزة دعم قلم stylus. ويدعم التابلت شبكات 5G كما يعمل بنظام تشغيل "Android 13"، وبذاكرة عشوائية تبلغ 4 جيجابايت رام. ويأتى بنموذج SM-X506B، ويضم معالج Kompanio 900T من MediaTek والذى يتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات تابلت سامسونج الجديد «Galaxy Tab S8 FE» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.