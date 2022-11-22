خطط جديدة من مارك.. واتساب وماسنجر باشتراك شهرى

جدة - نرمين السيد - وأشار مارك إلى أن تطبيقى واتساب وماسنجر، يسعى لاستخدامهما لتحقيق المبيعات وزيادة دخل الشركة.
ولجأ مارك إلى ذلك التفكير، بسبب قلة الأرباح خلال السنوات القليلة، فى مشاريع شركة "ميتا" بعالم "ميتافيرس"، بالإضافة إلى تراجع الأرباح بنسبة 52%، خلال الربع الأخير من 2022.
وجاء بتلك التصريحات لأجل تهدئة المخاوف، بعد تسريح 11 ألف موظف من شركة "ميتا".
وتسببت تلك التصريحات فى حالة من الجدل لدى مستخدمى "واتساب"، حتى لا يتحول إلى تطبيق مدفوع.
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