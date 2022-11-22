بعمر 135 عاما.. سباك يعثر على رسالة من العصر الفيكتورى بداخل زجاجة

جدة - نرمين السيد - وتوصل السباك إلى تلك الرسالة عندما قطع ثقبا بألواح أرضية لمنزل فى المملكة المتحدة البريطانية.

ويدعى السباك الإسكتلندى "بيتر ألان"، الذى توصل إلى الرسالة فى زجاجة "ويسكى" وتفاجأ برجوعها للعصر الفيكتورى.

وأسرع لمالكة المنزل لإبلاغها، ثم فتحتها لتقرأ ما بداخلها فى جو مليئ بالحماس لاكتشاف الرسالة التاريخية الموجود بأسفل أرضية منزلهم.

وعندما فتحوا الرسالة وجدوا أنها تم توقيعها وتأريخها، ومكتوب بها: "جيمس ريتشى وجون جريف وضعوا هذه الأرضية، لكنهم لم يشربوا الويسكى .. 6 أكتوبر 1887 .. كل من يجد هذه الزجاجة فليتأكد أننا تحولنا إلى تراب".

وحزنت صاحبة المنزل وشعرت بالندم بسبب كسر الزجاجة التى تبلغ عمرها 135 عاما، ولكنها قررت الاحتفاظ بكل القطع.

كما أوصى أمين المكتبة الوطنية بإسكتلندا، الأسرة بالحفاظ على الملاحظة فى مكان خال من الأحماض.