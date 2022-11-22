1200 مهندس برمجيات يغادرون تويتر.. وماسك يطلب المساعدة

جدة - نرمين السيد - تويتر

وقرر هؤلاء المهندسون مغادرة الشركة بعد أن أرسل ماسك "إنذارًا نهائيًا" بالبريد الإلكترونى يطلب منهم أن يكونوا مستعدين لثقافة "متشددة" فى العمل.

فى البريد، طلب الملياردير من الموظفين النقر فوق خيار "نعم" إذا كانوا مستعدين لثقافة عمل متشددة وتمديد العمل لمدة 80 ساعة فى الأسبوع.

ولم يوافق الكثير من المهندسين على طلب ماسك، وقرروا ترك الشركة طواعية بأجر 3 أشهر، فيما يبحث "ماسك" الآن عن أى شخص داخل الشركة يعرف البرمجة.

وأرسل رئيس "تويتر" الجديد بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين الباقين يسألهم عما إذا كان هناك "أى شخص يكتب البرامج بالفعل" وطلب منهم مقابلته، قائلًا: "أى شخص يكتب البرامج فعليًا، يرجى الحضور إلى الطابق العاشر فى الساعة 2 مساءً اليوم".

وكُتِب فى إحدى الرسائل عبر البريد الإلكترونى التى أرسلها إلى موظفى "تويتر" يوم الجمعة، طلب ​​رئيس "تويتر" أيضًا من هؤلاء المبرمجين "إرسال ملخص نقطى بالبريد الإلكترونى لما حققته أوامر الشفرة فى الأشهر الستة الماضية تقريبًا، إلى جانب ما يصل إلى 10 لقطات شاشة لأبرز الأسطر من الكود".

تويتر

فى رسالة بريد إلكترونى أخرى، كتب ماسك، "إذا كنت تعمل عن بُعد، فيرجى إرسال الطلب أدناه بالبريد الإلكترونى، وسأحاول التحدث إليك عبر الفيديو. لا يُعفى إلا أولئك الذين لا يستطيعون الوصول جسديًا إلى "تويتر" أو لديهم حالة طوارئ عائلية.. ستكون هذه المقابلات القصيرة والتقنية التى تسمح لى بفهم أفضل لمجموعة تقنيات تويتر".

وأضاف فى بريد إلكترونى آخر: "إذا أمكن، سأكون ممتنًا لو أمكنك السفر إلى سان فرانسيسكو لتكون حاضرًا شخصيًا. سأكون فى "تويتر HQ" حتى منتصف الليل ثم أعود مرة أخرى صباح الغد".

ايلون ماسك

يشير تقرير جديد إلى أن ماسك يفكر فى إقالة مزيد من الموظفين، كما يُعتقد أنه يمكن استهداف الموظفين فى جانب المبيعات والشراكة فى العمل هذه المرة، ولم تؤكد الشركة رسميًا تسريح العمال بعد.

حتى الآن، سرح إيلون ماسك 50% من القوى العاملة فى جميع أنحاء العالم، يليه 4000 عامل متعاقد، كما طرد بعض الأشخاص الذين رفعوا أصواتًا ضده مغادرة الشركة.

على سبيل المثال، طرد ماسك مهندسًا على تويتر علنًا لرده عليه بالحقائق.

إريك فرونهوفر، مهندس "تويتر" السابق، رد على ادعاء ماسك أن "تويتر" بطيء فى العديد من البلدان"، قائلًا: "لقد أمضيت حوالى 6 سنوات فى العمل على "تويتر" لنظام أندرويد ويمكن أن أقول إن هذا خطأ".

بعد دقائق، تم طرد فرونهوفر، وأعلن ماسك الشيء نفسه على موقع المدونات الصغيرة.