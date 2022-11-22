بلدة إيطالية تدفع 30 ألف يورو لمن ينتقل إليها!

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير نشرته "CNN"، قدمت بريزيتشى، وهى بلدة فى منطقة مشمسة من بوليا بـ إيطاليا، عرضًا لجذب الناس من جميع أنحاء العالم.

وأعلن المسؤولون، أن سلطات البلدة سيدفعون للناس 30 ألف يورو لشراء سكن فارغ والحصول على الإقامة.

وقال ألفريدو باليس، مستشار "بريزيتشى" المحلى: "هناك العديد من المنازل الفارغة فى المركز التاريخى الذى تم بناؤه قبل عام 1991 والتى نود رؤيته حيًا مرة أخرى مع سكان جدد".

وأضاف السيد باليس: "من المحزن أن نشهد ببطء إخلاء الأحياء القديمة المليئة بالتاريخ والهندسة المعمارية الرائعة والفن".

يهدف الحافز النقدى إلى جذب السكان المحتملين للانتقال إلى المدينة التى شهدت انخفاضًا فى معدل المواليد.

على الرغم من حقيقة أن تفاصيل الصفقة لا تزال قيد الإعداد، فقد ادعى المستشار أن السلطات تخطط لبدء قبول الطلبات فى الأسابيع المقبلة وأن أى شخص مهتم يمكنه العثور على جميع التفاصيل اللازمة على موقع مجلس المدينة.

وتابع فى حديثه: "سنقدم ما يصل إلى 30 ألف يورو للأشخاص الراغبين فى الانتقال إلى هنا وشراء أحد هذه المساكن المهجورة، وسيتم تقسيم إجمالى التمويل إلى قسمين: سيخصص جزئيًا لشراء منزل قديم وجزئيًا لإعادة تجهيزه، إذا لزم الأمر".

يدعى السيد باليس أن الاندماج فى عام 2019 مع بلدية مجاورة لتصبح أكبر مدينة "بريزيتشى - أكواريكا"، قد ترك لهم أموالاً إضافية لضمان استمرار المشروع لسنوات مقبلة.

وقال لشبكة "CNN": "بعد الاندماج، وفقًا للقانون الإيطالى، ستنعم أراضينا الأوسع بمزيد من الأموال العامة، حوالى "مليون يورو سنويًا" لعدة سنوات مقبلة، والتى نعتزم استثمارها لتنشيط الحى القديم".