مواصفات شاشة الألعاب الجديدة UltraGear من LG

جدة - نرمين السيد - وتأتى شاشة LG UltraGear الجديدة للألعاب بلوحات OLED بحجم 27 إنش بنموذج 27GR95QE-B والتى تدعم معدل تحديث 240 Hz، ودقة عرض 2560 فى 1440 بيكسل، بكثافة عرض 110.8 بيكسل لكل إنش. وتدعم الشركة الشاشة بمعايير HDR10، وتدعم أيضًا تقنية AMD FreeSync Premium و NVIDIA G-Sync. وتحتوى الشاشة على زاوية عرض 178 درجة، واستجابة سريعة عند 0.03 مللى ثانية. وتتميز الشاشة بإنتاج ألوان 1.07 مليار لون، وتدرج لونى بنسبة 98.5% من ألوان DCl-P3. وتنطلق الشاشة باستهلاك لطاقة 0.5W كما تدعم HDMI وDisplayPort، وتحتوى الشاشة على اثنان من منافذ HDMI ومنفذ DisplayPort.

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