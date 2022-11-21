فى يومه العالمى.. التليفزيون الميكانيكى أول جهاز يعرض مشاهد بالتاريخ (صور)

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم اليوم بيوم التليفزيون العالمى، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1 ديسمبر 1996، وذلك لتأثير التليفزيون المتزايد فى صنع القرار من خلال لفت انتبه الرأى العام إلى كل ما يحيق بالدولة أو العالم من تهديدات تؤثر على الأمن والسلام.





كما يأتى الاحتفال باليوم العالمى للتليفزيون تقديرًا لدوره المحتمل فى زيادة التركيز على القضايا المهمة فى كل دول العالم.

يذكر أنه تم عقد أول منتدى عالمى للتليفزيون يومى 21 و22 نوفمبر عام 1996، حيث التقى كبار الشخصيات الإعلامية فى العالم تحت رعاية نظمة الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة أهمية التليفزيون وسط عالم متغير، وأيضًا النظر فى كيفية تعزيز التعاون المتبادل فيما بينهم.

ومخترع التليفزيون هو جون لوجى بيرد، زميل الجمعية الملكية فى إدنبرة، وهو مهندسًا اسكتلنديًا ومبتكرًا، وهو من اخترع التليفزيون الميكانيكى، وقدم أول نظام لتليفزيون ميكانيكى فى 26 يناير 1926.

وبيرد هو أيضًا مخترع أول نظام تليفزيون ملون يقدم بشكل علنى، وأول أنبوب صور لتلفزيون ملون إلكترونى بشكل تام.

وكانت شركة "بيرد تيليفيجن ديفيلوبمنت" فى عام 1928 أول إرسال تليفزيونى عبر الأطلسى، وحققت نجاحات بيرد التقنية المبكرة ودوره فى التقديم العملى للبث التلفيزيونى للترفيه المنزلى مرموقة فى تاريخ التليفزيون.

وصنف بيرد فى المرتبة 44 فى قائمة الـ "بى بى سى"، لأعظم 100 بريطانى بعد تصويت فى بريطانيا بعد تصويت فى المملكة المتحدة عام 2002، وفى عام 2006 سمى بيرد واحدًا من أعظم 10 علماء اسكتلنديين فى التاريخ.

وأدرج بيرد فى قاعة مشاهير العلوم الاسكتلندية، التابعة للمكتبة الوطنية لاسكتنلدنية، وأدخل عان 2015 إلى قاعة مشاهير الهندسة الاسكتلندية.