مطبوع عليها عبارات وصور وأرقام.. اليابان تكافح الانتحار بـ «ورق المراحيض»

وتم تطبيق هذه الفكرة من قبل جامعات مقاطعة "ياماناشى" اليابانية فى غرب طوكيو، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".
ويمكن القراءة بأحرف زرقاء على هذه الأوراق البيضاء جملة "عزيزى، أنت الذى تمضى أيامًا صعبة فى التظاهر بأن كل شىء على ما يرام، ليس عليك إخبارانا بكل شىء لكن لم لا تخبرنا بالقليل فقط؟".
وتم إضافة صور مهدئة على ورق المراحيض "مثل قطة متكورة على نفسها"، لهذه الرسائل التى كتبها متخصص فى الصحة العقلية والمرفقة بأرقام هواتف للوقاية من الانتحار، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ووزعت سلطات "ياماناشى" 6 آلاف من هذه الأوراق على 12 جامعة محلية، الشهر الماضى.
وقال كينيشى ميازاوا، المسؤول فى المقاطعة: "تكون بمفردك فى الحمام، ونحن نشعر بأنه فى مثل هذه الأوقات يمكن أن تخطر فى بالك الأفكار السيئة".
ولوحظ ارتفاع فى عدد حالات الانتحار فى اليابان مع جائحة كوفيد التى عززت عزلة الكثير من الناس، كما هو الحال فى العديد من البلدان الأخرى.
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