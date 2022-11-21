بـ 6 يورو.. سعر حبة الطماطم فى إسبانيا

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جدة - نرمين السيد - وتعد تأتى حبة الطماطم بحجم كبير، وتصل إلى 600 جرام أو كيلو جرام للحبة الواحدة.
وتتوفر تلك الطماطم فى منطقة تسمى "ملقة" بإسبانيا، والتى تتميز بكونها فريدة من نوعها سواء فى المذاق أو الحجم.
وتتميز بلونها الأحمر القوى الذى يشير إلى احتوائها العالى على "الليكوبين" ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الشقوق الكبيرة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ملقة".
وتأتى حبة الطماطم بعدد قليل جدا من البذور بداخلها، وأَضافت الصحيفة أنها تتميز بمذاقها الدسم المتوازن بين الحموضة والحلاوة، بالإضافة إلى قشرتها الرقيقة.
ويصل سعر حبة الطماطم التى تبلغ كيلوجرام إلى 5 أو 6 يورو، لذا تعد هى الأغلى فى العالم.
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