بكاميرا فائقة.. أوبو تطرح هاتفها الجديد «Find X6 Pro»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أبرز مزايا هاتف "Oppo Find X6 Pro"، حيث يتميز بقدرته الفائقة فى نظام الكاميرا. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "AMOLED"، وبقياس يبلغ 6.7 بوصة وبدقة عرض "QHD +". ويزود هاتف "Oppo Find X6 Pro" باحتوائه على 3 كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابيكسل، حيث تأتى الرئيسية بمستشعر "Sony IMX 989" وبقياس 1 بوصة مع عدسة 7P و OIS للتثبيت للبصرى. وبالإضافة إلى ذلك فهو يحتوى على كاميرا فائقة الاتساع، والثالثة بمستشعر "Sony IMX890" مزودة بتقريب بصرى 2.7x و OIS للتثبيت البصرى، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "جى إس إم آرينا" التقنى. ويعمل الهاتف بأقوى وأحدث المعالجات التى من إنتاج شركة كوالكوم ومن نوع "Snapdragon 8 Gen 2".

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