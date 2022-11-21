أخلاقنا الجميلة.. كن وفيا لصديقك (إنفوجراف)

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وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة "أخلاقنا الجميلة"، يرصد الإنفوجراف التالى أبرز النصائح الواجب اتباعها خلال التعامل مع الأصدقاء.
ووفق خبراء، فعلى الإنسان أن يفى بوعده لصديقه، وألا يعطى وعدا لا يمكنه الوفاء به، أو على الأقل لا يجعل تلك عادته، كما يجب أن يكون شخصا يعتمد عليه، فالصديق دائما ما يحتاج إلى من يسانده، ويدعمه فى المواقف الصعبة التى يمر بها فى حياته.
أيضا الاعتذرا حين الخطأ يعزز قوة الصداقة "فإن أردت أن يثق بك صديقك فلا تتصرف كأنك مثالى طوال الوقت، بل بادر بالاعتذار فى المواقف التى تتطلب ذلك".
احذر أن تستغل صديقك، ففى تلك الحالة سيهجرك فورًا، ولن تعود العلاقة مجددا، مع ذلك "كن وفيا" إن أخبرك صديقك بسر فاحفظه ولا تتحدث عنه.
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