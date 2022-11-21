مبادرة المتحدة للطفل.. كيف تعلم ابنك الثقة بالنفس؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - مبادرات المتحدة

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طريقة تعلم الطفل الثقة بالنفس، وذلك تضامنا مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إنفوجراف الثقة بالنفس

ويخشى الوالدين من ضعف شخصية أبنائهم التى تظهر عند اختلاطهم بالمجتمع والأفراد نتيجة لما يتعرضون له من تجارب يومية خلال التجمعات العائلية أو الاختلاط بالمدرسة والشارع.

وأوضح الخبراء أن ضعف الشخصية ليس دليلا على أن الطفل سيىء، ولكنه تشير إلى أنه شخصية جميلة تحمل الكثير من المشاعر والحب لنفسه وللآخرين بالإضافة إلى كونه حساسا تجاه المواقف المختلفة التى يمر بها يوميا.

ضعف الشخصية

ويرجع ضعف الشخصية إلى التعامل الخاطئ من الطفل منذ صغره، لأن الثقة بالنفس واحدة من المهام الأساسية التى يغفل الآباء والأمهات عن غرسها بالأبناء خلال سنوات حياتهم الأولى.

وهناك عدد من النصائح التى تساعد فى غرس الثقة بالنفس لدى الأبناء منذ الصغر، والتى منها:

نصائح لغرس الثقة بالنفس

-تقدير مشاعر الطفل وجعلها فى قائمة الأولويات، فعلى الأم تقبلها وفهمها حتى يثق بها.

-تركيز الوالدين على الإيجابيات ومدحها وعدم ذكر السيئات بشكل واضح أمامه، لأجل التمتع بقدر كافى من الثقة بالنفس وقبول شخصيته.

-اكتشاف المهارات والمواهب الدفينة وتنميتها التى منها الموسيقى والرسم والرياضة وغيره.

-عدم الاعتذار عن تصرف الطفل، وتشجيعه على تكوين الصداقات.

-عدم وضعه فى مواقف يظهر فيه ضعفه، ومساعدته فى مواجهة المخاوف والاعتماد على النفس.

-تعليمه طريقة الدفاع عن نفسه وتدريبه جديا قبل التعرض لأى موقف.