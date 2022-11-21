تنظيم برنامج تدريب احترافى على مهارات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع «أمازون»

جدة - نرمين السيد - ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات "برنامج التدريب الاحترافى على مهارات الذكاء الاصطناعى" بالتعاون مع عدد من أقسام شركة أمازون العالمية، منها أكاديمية AWS وقسم خدمات التدريب والشهادات المعتمدة وقسم البرامج التعليمية.





ويهدف البرنامج التدريبى إلى إكساب الطلاب المهارات المطلوبة فى سوق العمل الحالى والمستقبلى، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على شهادات معتمدة من الشركة العالمية، إلى جانب تأهيلهم لإيجاد فرص عمل متميزة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة والحوسبة السحابية فى جميع أنحاء العالم.

وشارك فى البرنامج التدريبى حتى الآن حوالى 1000 متدرب منذ انطلاقه فى أبريل 2021، ويقدم المحتوى التدريبى بالتعاون مع أكاديمية AWS وقسم البرامج التعليمية بشركة AWS. ويتيح البرنامج فرصة للطلاب للنفاذ إلى معامل أكاديمية AWS التى توفر بيئة تعليمية فريدة لبناء المهارات التطبيقية للمتدربين وصقلها.

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وكان معهد تكنولوجيا المعلومات قد نظم تدريبا مكثفا لإعداد قاعدة من المدربين لتدريس برنامج التدريب الاحترافى على مهارات الذكاء الاصطناعى وذلك بالتعاون مع كلية الهندسة وعلوم الحاسب "إيپيتا" فى فرنسا.

ويتطلع معهد تكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع أكاديمية AWS لتقديم برامج تدريبية فى المزيد من المجالات، منها الأمن السيبرانى ومعالجة اللغات الطبيعية، بالإضافة إلى توفير معامل متخصصة لخلق بيئة مواتية للتطبيق العملى، فضلا عن زيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج والمدربين الحاصلين على شهادات معتمدة لاستيعاب الطلب المتزايد على التدريب المتخصص فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

تأسس معهد تكنولوجيا المعلومات فى عام 1993، وهو هيئة تدريبية متخصصة فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، ويقدم برامج تدريبية متنوعة لطلاب الجامعات والخريجين فى أكثر من 11 مقر فى جميع أنحاء الجمهورية، ويوفر المعهد باقة من الأنشطة التدريبية لبناء قدرات الشباب وفرص للحصول على شهادات عالمية.