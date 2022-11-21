كيفية منع التجسس عند استخدام «سناب شات»

جدة - نرمين السيد - سناب شات ويستعين الكثير بتطبيق "سناب شات" لأج الاستمتاع بـ "الفلترات" وميزة حذف الرسائل تلقائيا، ومنع أخذ صورة من المحادثات. وأشار الخبراء بالرغم من توفير الخصوصية لدى مستخدمى التطبيق ولكنها أصبحت مهددة بعد اكتشاف تجسسها على الهواتف. التجسس فى سناب شات وقال خبراء الأمن السيبرانى إن التطبيق يراقب تحركات المستخدمين وتسجيل أماكن تواجدهم وفتح الميكروفون وبدء التسجيل. وهناك بعض الإعدادات التى تساعد فى توفير عامل الآمان بشكل كامل لدى المتسخدمين، والاستمتاع بمزاياه دون مراقبة، وذلك من خلال: توفير الآمان -الدخول للتطبيق. -الانتقال إلى الإعدادات. -الضغط على نسيان الأجهزة وتشغيل خيار التحقق سواء بالبريد أو رقم الهاتف. -مسح أى جهاز غير جهازك متصل بالتطبيق.

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