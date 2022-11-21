بسبب انقطاع الكهرباء أثناء الطبخ.. مسنة تقذف الجيران بالطين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشهدت سيدنى واقعة طريفة لسيدة مسنة، وهى تتشاجر مع جيرانها وتقذفهم بالطين، بسبب قطع التيارالكهربائى.
وبعد انقطاع التيار الكهربائى، خرجت أسترالية متجهة نحو منزل جيرانها برفقة شقيقتها، لتحمل الطين حتى تقذفه على وجوه الجيران ومنزلهم.
وتصرفت تلك المسنة ذلك السلوك الغريب بعد انقطاع الكهرباء عن السيدة أثناء قيامها بالطبخ بسبب أعمال البناء فى المنزل المجاور لها.
وأشار أحد الجيران لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن تلك المسنة كانت على علم بأعمال البناء المخصص لذوي الهمم، مضيفا أنه منذ انتقال السيدة لمنزلها الجديد فى العام الماضى، وهى فى شجار مستمر مع الجيران.
وأشار متحدثة رسمية إلى أنه منذ توقيت الشجار، تمت استعادة الكهرباء والتحقق فى سبب انقطاعه.
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