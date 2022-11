خلى بالك.. خطأ شائع يؤدى إلى تدمير اللاب توب

جدة - نرمين السيد - اللاب توب

ولفت الموقع إلى أن عدم إغلاق أجهزة اللاب توب بشكل صحيح، أو تفعيل Shut Down عند الانتهاء من الاستخدم؛ يسبب تأثيرا سيئا كبيرا على المدى الطويل، سواء على عمر البطارية، أو أداء اللاب توب بشكل عام.

وأشار الموقع إلى أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية لا يقوم سوى 33% من إجمالى مستخدمى أجهزة اللاب توب بإغلاق الأجهزة عند الانتهاء منها؛ الأمر الذى يؤدى إلى ضعف أداء أجهزة اللاب توب، وحدوث مشكلات تتعلق بارتفاع درجات الحرارة، وبطء الأداء.

لاب توب

وأجاب الموقع على سؤال حير كثير من مستخدمى اللاب توب، وهو "هل يجب تفعيل Shut Down كل مرة عند غلق اللاب توب؟"، حيث قال الموقع: "يرجع السبب الرئيس فى تأثر أجهزة اللاب توب، وضعف أدائها عند تركها وعدم إغلاقها من خلال تفعيل Shut Down، هو أن نظام التشغيل الخاص بالأجهزة يحتاج إلى تحديث أو أن عديدا من البرامج تكون قيد التشغيل فى الخلفية، خصوصا إذا كانت من نظام ويندوز؛ حيث يُوصى الخبراء بضرورة إيقاف تشغيل أجهزة اللاب توب، والكمبيوتر كل ليلة، وتفعيل Shut Down لتحسين أدائه".

خاصية Shut Down

ولفت الموقع إلى أن تفعيل Shut Down سيؤدى إيقاف تشغيله إلى إجبار البرامج التى تعمل فى الخلفية على الإغلاق، كما أنه إذا كان الكمبيوتر فى وضع السكون، فسيتم استئناف تلك البرامج التى تشغل مساحة كبيرة فى ذاكرة الوصول العشوائى عند تنشيطها.

وحذر الموقع من أنه عندما يظل جهاز اللاب توب قيد التشغيل، ولا يتم إيقافه بخاصية Shut Down، فإنه ترتفع درجة حرارته، حتى لو كانت المروحة قيد التشغيل؛ مما يتسبب فى تآكل الجهاز.

ولفت موقع SlashGear إلى أنه تم إيقاف تشغيل اللاب توب أو إعادة تشغيله، فيمكنه إيقاف تشغيل البرامج فى الخلفية وإصلاح الأعطال أثناء إعادة تشغيل برامج التشغيل بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه إذا تم تفعيل Shut Down كل ليلة أو مرة يستخدم فيها الجهاز؛ فلن يتم إغفال التحديثات والترقيات الحيوية؛ مما يحافظ على سلامة اللاب توب.