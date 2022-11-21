بعد زلزال اليوم.. تعرف على الأدعية المستحبة فى مثل هذه الأوقات

جدة - نرمين السيد - لكن ورد فى السنة النبوية الشريفة أدعية كثيرة يستحب قولها عند حدوث البلاء، وقطعا حدوث الزلازل يعتبر بلاء، إذ أن زلزال اليوم شعر به الكثير من المواطنين.

ومن الأدعية المشهورة فى وقت حدوث البلاء، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنى أسألك العفو والعافية، فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية، فى دينى ودنياى، وأهلى ومالى، اللهم استر عوراتى، وآمن روعاتى، اللهم احفظنى من بين يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فوقى، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".

مركز حدوث زلزال اليوم

وفى وقت سابق، نشر المعهد القومى للبحوث الفلكية، خريطة توضح مركز حدوث زلزال اليوم، الذى شعر به مواطنون بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى.

وقال المعهد، فى تعليقه على الخريطة التى نشرها عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه بعد نشر البيان الأول للزلزال، بدأت تتوالى اتصالات للمعهد بشعور بعض المواطنين به فى بعض من مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وفى وقت سابق، كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل زلزال اليوم التى شعر بها المواطنون بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى.

تفاصيل زلزال اليوم

وقال المعهد، فى بيان له، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية، سجلت اليوم الإثنين، هزة أرضية باليونان على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح.

وأوضح المعهد، أن بيانات زلزال اليوم جاءت كما يلى، وقت الحدوث والقوة 1:24:52 مساء بالتوقيت المحلى، القوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، خط العرض : ٣٥,٨٦ شمالا، خط الطول ٢٦,٦٢ شرقا، والعمق 85 كم.

وأكد المعهد أن هناك ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أنه شعر به بعض المواطنين فى بعض مدن الدلتا.