إزاى تفتح الآيفون بصوتك دون الضغط على أى زر؟.. إليك 5 خطوات

جدة - نرمين السيد - وتضمن نظام تشغيل ios للأجهزة المحمولة من أبل لعدة سنوات وحتى الآن، ميزة التحكم السنوات التى تتيح للمستخدمين التحكم فى مجموعة متنوعة من وظائف النظام، باستخدام صوتهم فقط.

وكان أحد قيود التحكم الصوتى حتى وقت قريب، هو أنه لم يعمل إذا تم قفل الآيفون، ومع ذلك فى ios 14.6، والإصدارات التى تليها أصبح من الممكن استخدام الصوت لإدخال رمز المرور وإلغاء قفل الهاتف، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وهناك بعض الخطوات يجب اتباعها لفتح هاتف الآيفون عن طريق التحكم الصوتى:

خطوات فتح الآيفون بالتحكم الصوتى

أولًا: توجه إلى إعدادات الهاتف.

ثانيًا: اختار "إمكانية الوصول".

ثالثًا: انقر على "Physical and Motor، وقم بتفعيل التحكم الصوتى أو "Voice Control" بالإنجليزية.

رابعًا: قم بقفل الآيفون باستخدام الزر الجانبى.

خامسًا: انقر على شاشة الهاتف لإعاة تشغيله، ثم قل "Go Home" لإلغاء قفل الهاتف باستخدام الوجه Face ID، أو باستخدام الصوت، بالقول "اضغط 1"، على سبيل المثال، وذلك ليتم الضغط أوتوماتيكيًا على الرقم، لإدخال الرمز ومن ثم فتح الهاتف.

وتعمل ميزة "إمكانية الوصول" فى التحكم الصوتى أيضًا على أجهزة الآيباد.