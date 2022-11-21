توقعات ومفاجآت من ذهب.. توقعات الأبراج اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

لا تكتفى بحد معين فى العمل واصل السعى ليتحسن مستواك وترتفع مكانتك، واقضى وقتًا ممتعًا مع الأسرة والعائلة.

الثور

فكر جيدًا وتصرف بهدوء وتعامل مع الأمور المهنية بحرفية، واحتوى شريك حياتك وتحدث معه.

الجوزاء

استعيد نشاطك وحافظ على شغفك لتستطيع مواصلة عملك، وافعل أشياء تحبها رفقة الأسرة لتتحسن الحالة المزاجية.

السرطان

لا تستلم أبدًا وواجه الصعوبات ولا تتراجع، وساعد أفراد الأسرة والعائلة فى الأمور التى تهمهم.

الأسد

ابحث عن أفكار جديدة فى العمل تجعلك متميزًا، وتعامل مع شريك حياتك بطريقة لائقة ولطيفة أيضًا.

العذراء

اجتهد فى عملك وركز فيه فقط ولا تشتت تفكيرك بأشياء أخرى غير مفيدة، وعبر لشريك حياتك عن مشاعرك وحبك وتقديرك له.

العقرب

تعاون مع زملائك فى العمل وحافظ على علاقة طيبة معهم، وكن ودودًا مع الأشخاص المقربين منك.

الميزان

انجز المهام المطلوبة منك ف العمل ولا تؤجلها، ولا تثير المشكلات مع شريك حياتك وأفراد أسرتك.

الجدى

افعل ما بوسعك لتتفوق فى عملك وتزيد من خبرتك، وقدم الدعم لأفراد الأسرة والعائلة وتبادل الآراء والأفكار معهم.

القوس

واصل الطريق نحو أهدافك ولا تطيل الانتظار فى التفكير والتخيل، وانصت لشريك حياتك وشاركه الرأى ولا تنفرد به.

الحوت

نمِّ قدراتك ومهاراتك، واعتمد على إمكانياتك؛ لتصبح متميزًا فى العمل، وارشد شريك الحياة وأفراد الأسرة والأقارب إلى الصواب وخذ بإيديهم ولا تتركهم وحدهم.

الدلو

لا تسمح لأحد بتعطيلك عن تحقيق أحلامك، واحرص على تحسين حياتك العاطفية والأسرية والعائلية.