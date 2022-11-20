حتى بعد استعادة حسابه.. ترامب لن يعود لـ «تويتر»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه لا يرى أى سبب للعودة إلى موقع تواصل الاجتماعى "تويتر" عقب إعادة حسابه من قبل إيلون ماسك أمس، ليتراجع بذلك عن الحظر الذى أبقى ترامب بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعى منذ أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير 2021.





وأوضح ترامب بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، قائلًا إنه لا يرى أى سبب يجعله يعود لحساب تويتر، إلا أنه أشاد باستطلاع إيلون ماسك الذى صوت فيه نحو 15 مليون شخص من بينهم 52% أعربوا عن تأييدهم لعودة حساب ترامب بعد تعطيله فيما أبدى 48% آخرون معارضتهم.

وأضاف الرئيس الأمريكى السابق أنه سيظل يستخدم منصة تروث سوشل الاجتماعية التى أنشأها بعد شهور من حظره من تويتر بعد تغريداته المحيطة بهجوم الكابيتول.

وكان ماسك، قد أعاد حساب تويتر الخاص بالرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمس السبت، وكتب ماسك على تويتر: "لقد قال الناس كلمتهم، سيعاد ترامب إلى تويتر".

وبعدها بوقت قصير ظهر حساب ترامب، الذى كان قد ظهر فى البداية كحساب معلق، وعاود الظهور على المنصة ممتلئا بتغريداته التى يتجاوز عددها 59 ألفًا، واختفى متابعو ترامب، على الأقل مبدئيا، إلا أنه سرعان ما بدأ فى استعادتهم. ولم يكن هناك أى تغريدات جديدة على الحساب حتى وقت متأخر من مساء السبت.