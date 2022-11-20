وأوضح ترامب بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، قائلًا إنه لا يرى أى سبب يجعله يعود لحساب تويتر، إلا أنه أشاد باستطلاع إيلون ماسك الذى صوت فيه نحو 15 مليون شخص من بينهم 52% أعربوا عن تأييدهم لعودة حساب ترامب بعد تعطيله فيما أبدى 48% آخرون معارضتهم.
وأضاف الرئيس الأمريكى السابق أنه سيظل يستخدم منصة تروث سوشل الاجتماعية التى أنشأها بعد شهور من حظره من تويتر بعد تغريداته المحيطة بهجوم الكابيتول.
وكان ماسك، قد أعاد حساب تويتر الخاص بالرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمس السبت، وكتب ماسك على تويتر: "لقد قال الناس كلمتهم، سيعاد ترامب إلى تويتر".
وبعدها بوقت قصير ظهر حساب ترامب، الذى كان قد ظهر فى البداية كحساب معلق، وعاود الظهور على المنصة ممتلئا بتغريداته التى يتجاوز عددها 59 ألفًا، واختفى متابعو ترامب، على الأقل مبدئيا، إلا أنه سرعان ما بدأ فى استعادتهم. ولم يكن هناك أى تغريدات جديدة على الحساب حتى وقت متأخر من مساء السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى بعد استعادة حسابه.. ترامب لن يعود لـ «تويتر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.