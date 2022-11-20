فى يومهم العالمى.. 3 أبراج تعشق الأطفال

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر باليوم العالمى للطفل، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 14 ديسمبر 1954، كيوم للأخوة والتفاهم بين الأطفال فى جميع أنحاء العالم.





وهناك أبراج فلكية تعشق الأطفال وتحب الجلوس معهم لفترات طويلة أيضًا، وكذلك اللعب معهم وتدليلهم.

أبراج تعشق الأطفال

أولًا: برج الجوزاء

يعشق مواليد برج الجوزاء صحبة الأطفال لأنهم يحبون تجربة الأشياء الجديدة، ويعتبرون الجلوي مع الأطفال أحد هذه الأشياء، كما أنهم يعتنون بالطفل ويحالون جعله سعيدًا.

ثانيًا: برج الميزان

يعرف مواليد الميزام بأنهم محبوبون، ويمكنهم التعامل مع الأطفال بطريقة سهلة، والاعتناء بهم أيضًا، فإذا أخبرتهم فقط ببعض المعلومات الأساسية والبسيطة عن الأطفال ورعايتهم يستطيعون تولى أمرهم بشكل كامل بعد ذلك.

ثالثًا: برج السرطان

مواليد برج السرطان يحبون رعاية الأطفال ويشعرون بمتعة فى ذلك، فإذا قابل مولود برج السرطان طفلًا فأنهم يستطيع العمل معه بسهولة، ويستطيع قضاء وقت طويل مع الأطفال دون أن يشعر بملل، ويكون مستمتعًا للغاية.