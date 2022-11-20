تقارير تشير لانخفاض أعداد هواتف Pro Max وiPhone 14 Pro فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - ويحرص الكثير المستخدمين على تسجيل طلبات الحجز لإصدارات أبل من هواتف Pro Max وiPhone 14 Pro. وذلك مع اقتراب احتفالات نهاية العام التى تحقق فيها الكثير من الشركات نسبة كبيرة مبيعات منتجاتها. ولفتت أبل قبل ذلك إلى انخفاض نسبة إنتاج إصدارات الشركة من هواتف iPhone 14 Pro نتيجة لقيود عمليات الإغلاق التى تواجهها سلاسل توريد أبل خاصة فى منشآت الصناعية. وقالت التقارير إن إنخفاض إنتاج أبل من هواتف iPhone 14 Pro وصل إلى أدنى مستوى له، حيث تم تأجيل تسليم شحنات هواتف iPhone 14 Pro سيكون بداية 2023، كما تراجع مخزون الكثير من منافذ البيع لهواتف iPhone 14.

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