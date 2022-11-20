يريدان الأضواء بأى ثمن.. هجوم من كاتبة السيرة الملكية على هارى وماركل

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة الملكية أنجيلا ليفين، إن الزوجين الملكيين السابقين، الأمير هارى وميجان ماركل، يريدان أن يكونا فى دائرة الضوء بأى ثمن، وذلك بعد قبولهما جائزة مرموقة فى مجال حقوق الإنسان.





وسيتم تكريم دوق ودوقة ساسكس بجائزة "Ripple of Hope" الشهر المقبل فى حفل تنظمه مؤسسة روبرت ف. كينيدى لحقوق الإنسان، سميت المؤسسة الخيرية على اسم الأخ الأصغر للرئيس السابق كينيدى، الذى اغتيل عام 1968 خلال حملته الرئاسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية. يذكر أن الجائزة سابقًا ذهبت إلى الرؤساء بيل كلينتون وباراك أوباما، والرئيس جة بايدن وهيلارى كلينتون وباراك أوباما والرئيس جو بايدن وغيرهم. وأخبرت أنجيلا ليفين، كاتبة السيرة الذاتية الملكية صحيفة "ديلى ميل" خلال مقابلة أنها تعتقد أن أوراق اعتماد هارى وميجان الخيرية كانت خيالية، متسائلة: "هلى هم حقًا مع الفائزين السابقين بالجوائز؟، قائلة: "بغض النظر عن الطريقة التى تنظر بها إلى الأمر، فإن إنجازاتهم المزعومة تبدو خيالية ممزوجة بالإقناع ومن يعرف ماذا أيضًا، وليس الحقيقة".

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