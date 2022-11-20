أخلاقنا الجميلة.. آداب زيارة المريض (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أخلاقنا الجميلة

وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى آداب زيارة المريض

إنفوجراف آداب زيارة المريض

ويعد زيارة المريض من الآداب الرفيعة التى تحث عليها الأديان، لذا على الوالدين تعويد الأطفال عليها لممارستها عند الكبر.

نصائح عند زيارة المريض

ويجب عند زيارة المريض اتباع بعض النصائح والآداب المهمة، التى منها اختيار الوقت المناسب للزيارة.

لذا يجب عند زيارة المريض مراعاة التوقيت، حيث يجب عدم الذهاب فى وقت النوم أو الطعام، كما يجب عدم التعجل فى زيارته.

ومن آداب زيارة المريض الدعاء له وتذكيره بأجر الصبر على المرض والتخفيف عنه من خلال إدخال حالة من البهجة فى نفسه.

ومن الآداب عدم الإطالة عند زيارة الميض حتى لا يسبب له المشقة والحرج، لذا يجب مراعاة الزائر لحالة المريض.

ويجب على الأفراد الاهتمام بصحة المريض ومنحه المزيد من الأمل والطاقة لتحمل ألمه والتخفيف عنه.