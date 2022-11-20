خطوات مهمة تحمى حسابات فيسبوك من الاختراق

جدة - نرمين السيد - ونصح خبراء التقنية المستخدمين بضرورة اتباع بعض الخطوات لتأمين حساباتهم وحماية بياناتهم من السرقة.

وقدموا عدد من الخطوات التى تساعد حسابات المستخدم من الاختراق وبالتالى حماية بياناتهم وحساباتهم فى البنوك، منها:

- حماية كلمة المرور الخاصة:

يجب إنشاء كلمة مرور آمنة وقوية حتى يصعب تخمينها، وكلما كانت قوية كلما ازدادت صعوبة اختراقها.

ومن الأفضل اختيار كلمة سرية تحتوى على أرقام وحروف كبيرة وصغيرة بالإضافة إلى الرموز.

- عدم استخدام كلمة المرور بمواقع الويب:

نصح الخبراء بضرورة أن يكون للمستخدم كلمة مرور مختلفة لحسابات السوشيال ميديا، ولا ينصح باستخدام نفس كلمة المرور بفيسبوك مع تطبيق آخر مثل تيك توك.

- تغيير كلمة المرور كل فترة:

يجب على المستخدم تغيير كلمة المرور الخاصة به كل عدة أشهر ويفضل تطبيق ذلك على كل كلمات المرور الخاصة وليس فقط فيسبوك.

- عدم مشاركة كلمة المرور:

حذر الخبراء من مشاركة كلمة مرور فيسبوك الخاصة بالمستخدم مع شخص آخر بل يفضل الاحتفاظ بها دون الإفصاح عنها.

- عدم استخدام "تذكر كلمة المرور":

يتسبب استخدام "تذكر كلمة المرور" عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف لأن اختيار يمكن المستخدمون الآخرون لهذا الكمبيوتر من الوصول إلى حسابك.

- تسجيل الدخول على أجهزة الكمبيوتر الموثوقة فقط:

يجب على المستخدم تجنب القيام بأى شىء يتطلب إدخال كلمة المرور حيث يستخدم الهاكرز عادة أدوات تسجيل المفاتيح على أنظمة الكمبيوتر التى تسجل كل شىء تكتبه.