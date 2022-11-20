طائر النورس الكسول وهو فى توصيلة سريعة على ظهر زميله (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن المعروف عن طيور النورس أنها طيور ذكية ذات أجسام قوية وأرجل ممدودة وأقدام مكشوفة.

وجاء بالفيديو الذى تم تصويره بمقاطعة "لينكولن على ساحل ولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية"، أحد طيور النورس أثناء الركوب على ظهر طائر آخر، ووصفه المشاهدون بأنه كسول وعلقوا: "مكسل يطير".

وأثار الفيديو حالة من الإعجاب والسخرية لدى رواد السوشيال ميديا، لكونه أمرا نادرا يدهش المشاهدين عند رؤيته.