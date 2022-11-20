موعد إطلاق سلسلة «Infinix Hot 20 5G» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتضم سلسلة "Hot 20 5G" العديد من المزايا والإمكانيات الفائقة بالإضافة إلى سعرها المناسب والرخيص لمحدودى الدخل. وتتكون سلسلة "Hot 20 5G" من 5 هواتف وهى: Hot 20 و Hot 20 Gg و Hot 20i و Hot 20 Play و Hot 20s. وأشارت الشركة إلى أن تلك السلسلة تطرح فى 1 ديسمبر المقبل فى السوق الهندية، وبعد فترة قليلة تنتشر عالميا. ولفتت الشركة إلى "Infinix Hot 20 5G" مضيفة أنه يعد الهاتف الأفضل فى تلك السلسلة، نظرا لمزاياه حيث يأتى بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.82 بوصة وبدقة 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بمساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت رام، كما يحتوى على بطارية بحوالى 5000 مللى أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

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