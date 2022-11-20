تحد جديد عبر «تيك توك» يثير الجدل

جدة - نرمين السيد - وانتشر مؤخرا تحد جديد خلال تطبيق "تيك توك" والتى تشكل نتائجه خطورة كبيرة على مشاركيه. وظهر عبر "تيك توك" تحد جديد، ويحتاج فيه المشاركين بشوى شرائح لحم فى محمصة الخبز ثم تناولها. وكشف الأطباء عن خطورة تناول اللحم غيرالناتج وآثاره الصحية الخطيرة على متناوليه، وذلك وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز". وتضمنت التحذيرات خطورة ذلك التحدى لإمكانية تسببه فى الحرائق، وقالت فرقة الإطفاء فى لندن: "نذكر بضرورة استعمال المنتجات الكهربائية فقط للاستخدامات المخصصة لها وتجنب طهى اللحم فى محمصة الخبز".

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