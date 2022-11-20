الإفتاء: على الزوج أن يراعى حال زوجته وقت الحيض والمرض

وتابعت: "فلا يكلفها من العمل فوق طاقتها، وعليه أن يراعى حالها وقت الحيض ووقت المرض، وكذا وضعها الصحى فى فترة حملها، فلا يحمِّلَها فوق طاقتها، وعلى المرأة كذلك أن تراعى حال زوجها.
وفى وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما هى وسائل تنظيم الإنجاب المباحة شرعًا؟
وأكدت الدار عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنه يباح استعمال كل وسيلة يعتمدها الأطباء لتنظيم النسل، بحيث تتوافر فيها المعايير الطبية التى تمنع الضرر الطبى وتحقق المصلحة المرجوة من الوسيلة.
وأوضحت أنه يكون ذلك أيضًا بالتراضى بين الزوجين. وقد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية -من قبل- العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل؛ لأن العزل كان هو الطريق المعروف فى وقتهم ومن قبلهم فى عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس لاقتصار الأمر عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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