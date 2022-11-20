تشارلز يصدر قرارًا ملكيًا بحظر طبق «كبد الأوز المسمّن» فى القصر لهذا السبب

ويشتهر الملك تشارلز بكفاحه الطويل من أجل جماية الطبيعة والزراعة العضوية ومكافحة التغيرات المناخية، وكان أشد المنتقدين لاستهلك طبق كبد الأوز المسمّن ببريطانيا.
ووجه مدير الدار الملكية رسالة إلى جمعية "بيتا" قائلًا: "شكرًا على رسالتكم بشأن المسائل الأخلاقية المرتبطة بطبق كبد الأوز المسمّن".
وتابع الشير تونى جونستون بيرت فى الرسالة: "يمكننى أن أؤكد أن كبد الأوز المسمّن ليس من ضمن مشتريات العائلة الملكية، ولا يقدم على الموائد فى الدور الملكية، ومن غير المتوقع أن تتغير هذه السياسة"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأرسلت جمعية "بيتا": له صندوقًا يحوى طبقًا مزيفًا، من هذا النوع يقدم فى مطعم الشيف النباتى "ألكسيس جوتييه" فى لندن.
وأوضحت الجمعية فى بيان لها أنها تشجع الجميع على أن يحذوا حذو الملك وألا يأكلوا كبد الأوز المسمّن فى عيد الميلاد وبعده.
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