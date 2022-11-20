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ويضم الأرشيف أكثر من 150 صفحة من المواد المكتوبة الموقعة بين عامى 1958 و1959.
ويتصف هذا الأرشيف بتشعبه وتنوع محتواه، ويكشف الشاب ديلان عن أحلامه بتغيير اسمه، وتم بيع مليون اسطوانة، وتقديم مقتطفات من الشعر، وكتب ديلان عن استعداداه لعرض "Hibbin High Talent".
كما يوجه ديلان دعوته لباربرا لعرض دولوث فى بادى هولى، بالإضافة إلى تحدثه عن الغناء والتسجيل وكتابة الأغانى بالإضافة إلى تعليقاته على الموسيقى والملابس والسيارات فى أواخر خمسينيات القرن الماضى.
وتعد كل رسالة مرفقة بظرف ديلان البريدى الأصلى، وكلها موقعة بـ "بوب" على الجهة التى تقفل الظرف، وتضمن بطاقة موقعة لمناسبة عيد الحب، ومذكرة مختصرة مكتوبة بخط اليد غير موقعة.
وأوضح بوبى ليفينجستون، نائب الرئيس التنفيذى لدار مزادات "آر آر" أن الأرشيف يوثق تحول بوب زيمرمان إلى بوب ديلان، غنى بالحقائق المجهولة حول سنوات بداياته، بحسب ما ذكرته "CNN عربى".
وفازت مكتبة ليفاريا ليلو ذات الشهرة العالمية والتابعة لبلدية بورتو شمالى البرتغال بالمزايدة، التى تعتزم الحفاظ على الأرشيف كاملًا وإتاحته لكل محلى ديلان، والعلماء لفحصه مستقبلًا.
وتضم ملكية هيوية رسومًا مبكرة لديلان والعديد من الصور، إحدى أقدم صور ديلان الموقعة الموجودة، التى بيعت لقاء 24361 دولارًا.
وبيع أرشيف بوب ديلان المؤلف من 24 قصيدة بخط اليد عنوانها "قصائد من دون عناوين" كتبها خلال وجوده فى جامعة مينيسوتا مقابل 249 ألف دولارًا أمريكيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيع رسائل المغنى «بوب ديلان» لحبيبته بالمدرسة الثانوية بـ 700 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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