بيع رسائل المغنى «بوب ديلان» لحبيبته بالمدرسة الثانوية بـ 700 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - باع دار مزادات "آر آر" فى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية أرشيف رائع مؤلف من 42 رسالة حب، كتبها الكاتل والشاعر والمغنى بوب ديلان إلى حبيبته فى المدرسة الثانوية مقابل 669875 دولارًا.





ويضم الأرشيف أكثر من 150 صفحة من المواد المكتوبة الموقعة بين عامى 1958 و1959.

ويتصف هذا الأرشيف بتشعبه وتنوع محتواه، ويكشف الشاب ديلان عن أحلامه بتغيير اسمه، وتم بيع مليون اسطوانة، وتقديم مقتطفات من الشعر، وكتب ديلان عن استعداداه لعرض "Hibbin High Talent".

كما يوجه ديلان دعوته لباربرا لعرض دولوث فى بادى هولى، بالإضافة إلى تحدثه عن الغناء والتسجيل وكتابة الأغانى بالإضافة إلى تعليقاته على الموسيقى والملابس والسيارات فى أواخر خمسينيات القرن الماضى.

وتعد كل رسالة مرفقة بظرف ديلان البريدى الأصلى، وكلها موقعة بـ "بوب" على الجهة التى تقفل الظرف، وتضمن بطاقة موقعة لمناسبة عيد الحب، ومذكرة مختصرة مكتوبة بخط اليد غير موقعة.

وأوضح بوبى ليفينجستون، نائب الرئيس التنفيذى لدار مزادات "آر آر" أن الأرشيف يوثق تحول بوب زيمرمان إلى بوب ديلان، غنى بالحقائق المجهولة حول سنوات بداياته، بحسب ما ذكرته "CNN عربى".

وفازت مكتبة ليفاريا ليلو ذات الشهرة العالمية والتابعة لبلدية بورتو شمالى البرتغال بالمزايدة، التى تعتزم الحفاظ على الأرشيف كاملًا وإتاحته لكل محلى ديلان، والعلماء لفحصه مستقبلًا.

وتضم ملكية هيوية رسومًا مبكرة لديلان والعديد من الصور، إحدى أقدم صور ديلان الموقعة الموجودة، التى بيعت لقاء 24361 دولارًا.

وبيع أرشيف بوب ديلان المؤلف من 24 قصيدة بخط اليد عنوانها "قصائد من دون عناوين" كتبها خلال وجوده فى جامعة مينيسوتا مقابل 249 ألف دولارًا أمريكيًا.