جوجل يحتفى بانطلاق كأس العالم 2022

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جدة - نرمين السيد - ويقام مساء الأحد، حفل افتتاح مونديال 2022، وذلك فى الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب البيت.
وبعد حفل الافتتاح، تنطلق أولى مباريات المونديال، بلقاء يجمع قطر والإكوادر.
ومن المقرر أن يتم نقل حفل افتتاح كأس العالم 2022، عبر قنوات bein sport، إضافة إلى قناة الكأس إكستر 2 وأيضا قناة الرياضية المغربية.
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