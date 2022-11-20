توقعات الأبراج اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022.. نصائح مهنية ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

نفذ المهام المطلوبة منك فى العمل بجدية وحرفية وتحمل مسؤوليتك، وتصرف فى الأمور العاطفية بحكمة وذكاء.

الثور

تعاون مع زملائك فى العمل وشاركهم الرأى وتبادلوا الخبرات، وابحث عن شريك حياة تتوافق صفاته مع صفاتك ولا تعتمد على المظهر الخارجى فقط.

الجوزاء

استغل الفرص ولا تضيعها حتى لا تندم بعد ذلك، وحافظ على استقرار حياتك العاطفية والأسرية.

السرطان

ادرس قراراتك جيدًا وفكر بهدوء ولا تكن متسرعًا واعمل بإتقان، واحرص على علاقة عاطفية يملئها الود والاحترام مع شريك حياتك.

الأسد

احرص على حل كافة المشكلات التى تواجهك فى العمل ولا تتراجع وتحلى بالصبر، وتحدث مع شريك حياتك بوضوح وشفافية وافتح قلبك له.

العذراء

ابتكر أفكار جديدة وضع خططًا لتكن متميزًا فى عملك، والتقط أنفاسك وافعل أشياء تحبه برفقة الأسرة والعائلة لتتحسن حالتك المزاجية.

العقرب

لا تهمل عملك وقم بواجباتك فيه على الوجه الأمثل، وحافظ على علاقة جيدة مع كل المقربين منك قدر المستطاع.

الميزان

ابذل قصارى جهدك فى العمل لتصل إلى مكانة مرتفعة، وتعامل بلطف مع شريك حياتك وأفراد أسرتك.

الجدى

حافظ على ما حققته من مكاسب فى عملك واكمل طريقك نحو أهدافك، واحتوى شريك حياتك وتحدث معه واعطيه بعضًا من وقتك.

القوس

اكتسب مهارات جديدة واستغل قدراتك وخبراتك لتتطور فى عملك، وقدم الدعم والمساندة لأفراد أسرتك وأقاربك.

الحوت

اعمل على تحسين وضعك المادى وقلل مصروفاتك ورشد من نفقاتك، وتواصل مع أسرتك وعائلتك واعطيهم من خبراتك وارشدهم للصواب.

الدلو

جدد طاقتك واستعيد نشاطك ليتحسن وضعك المهنى، وكن قدوة لأبنائك وأقاربك والمقربين منك.