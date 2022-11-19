طالب بجامعة المنصورة يبتكر تطبيقا للهواتف يحل مشكلات النطق

جدة - نرمين السيد - وجاءت فكرة التطبيق بسبب معاناة الطالب من صعوبة نطق حرف الراء، فحاول البحث عن طرق علاج إلكترونية بديلة لعيادات التخاطب.

وقال الطالب، إنه استغرق 4 أشهر فى تأسيس التطبيق، وتحميل كافة الدروس والخطوات التى تساعد فى علاج النطق، وبدأ التجربة على نفسه، ونجح فى علاج مشكلته خلال شهر واحد، وبعدها نشره على متاجر تطبيقات الهواتف كخدمة مجانية لجميع من يعانون من المشكلة.

وأضاف أبوالخير، أن تطبيق "لثغة" يستبدل عيادات التخاطب لعلاج البالغين ممن يعانون من مشكلات فى النطق عبر تقنية "2d"، ويتيح لهم جلسات علاجية بنفس كفاءة العيادات.

وتابع أن "لثغة" يعتبر أول تطبيق يهتم بعلاج اللدغات التى يعانى منها الكثيرون، وقد تتسبب فى عدم القبول ببعض الوظائف أو الكليات، أو الإصابة بمشكلات نفسية.

وأوضح أن التطبيق يضم حاليا 8 أحرف من الأكثر شيوعا، ومكون من 3 فروع رئيسية، الأول "التحديات اليومية"، وهى عبارة جلسة تخاطب كاملة تجرى مرة يوميا، والفرع الثانى "تدريبات خاصة" وتضم مجموعة من الاختبارات المختلفة للحرف الذى يريد الشخص تحسينه.

أما الفرع الثالث فجاء بعنوان "حسن نطقك"، ويضم كلمات وجمل كثيرة للحرف، ويتيح إمكانية تسجيل الشخص بصوته أثناء إجرائه الاختبار وتصحيحه إلكترونيا.

وأشار أبوالخير، إلى أن التطبيق متاح عبر متجرى "جوجل بلاى وأب ستور" مجانا، وساهم فى علاج عدد كبير من المواطنين داخل وخارج مصر، ووصل عدد التحميلات إلى 15 ألف تحميل، وعدد المستخدمين النشطاء قرابة 5 آلاف مستخدم.

ولفت إلى أنه يشارك حاليا فى مسابقة شركة هواوى العالمية "Apps Up" للمبرمجين، ووصل للمرحلة النهائية التى تعتمد على التصويت المباشر للتطبيق، وتم اختياره ضمن 30 متسابقا فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد مبتكر تطبيق "لثغة"، أنه يسعى لتطويره خلال الفترة المقبلة، واستخدام التحول الرقمى فى علاج جميع الحروف، وإتاحة علاج مشكلات النطق عند الأطفال مثل التعلثم وتأخر النطق، كما يسعى لتقديم جلسات علاج مع أخصائيين تخاطب أونلاين.