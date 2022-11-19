استدعت 321 ألف سيارة.. أزمة جديدة تواجه «تسلا» بسبب المصابيح الخلفية

ويأتى هذا الخبر تزامنًا مع استدعاء الشركة لما يقرب من 30 ألف سيرة موديل إكس فى أمريكا بسبب مشكلة ربما تتسب فى نفخ الوسادة الهوائية للراب الأمامى بشكل غير صحيح، مما أدى إلى انخفاض أسهمها حوالى 3% إلى أدنى مستوى لها فى عامين تقريبًا.
وأخبرت تسلا الإدارة الوطنية المعنية بالسلامة المرورية على الطرق السريعة بان الاستدعاء المتعلق بالإضاءة الخلفية يتضمن بعض الشيارات من موديل 3 لعام 2023، وبعض السيارات من موديل وأى بدءًا من إنتاج عام 2020، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأوضحت تسلا والتى يقع مقرها فى ولاية تكساس الأمريكية، أنها ستجرى تحديثًا عن بعد لمعالجة مشكلة الإضاءة الخلفية، لافتة إلى أنها لم تتلقى تقارير عن وقوع أى حوادث أو إصابات تتعلق بهذا الاستدعاء.
وأشارت شركة السيارات الكهربائية إلى أن الاستدعاء جاء بعد شكاى من عملاء علمت بها فى أواخر أكتوبر، ومعظمها من الأسواق الخارجية، قالوا أن المصابيح الخلفية لا تعمل.
وكشف تحقيق فى هذه الشكاوى أنه فى حالات نادرة، وبشكل متقطع، ربما لا تعمل الأضواء بسبب مشكلة عند بدء التشغيل.
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