جريمة هزت البرازيل.. القدر ينقذ رضيعة بعد أن وُضعت فى حقيبة وألقيت فى النهر

جدة - نرمين السيد - وأوضح شهود عيان للشرطة، أنهم رأوا رجلًا يرمى حقيبة ظهر فى نهر كابيباريبى فى ساو لورينكو دا ماتا فى البرازيل.
وأنقذ اثنان من الصيادين تحت الجسر الرضيعة بعد أن رأوا الحقيبة وهى تصطدم بالنهر، وسمعا صرخات الطفلة.
وذكر أحد الصيادين، ويدعى بيدرو أن رفيقه التقط الحقيبة وسلمها له وعندما فتحها وجد الطفلة، وأجهش بالبكاء وقتها"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
واتصل الصيادان بالشرطة على الفور، والتى بدورها نقلتها إلى المستشفى ولادة قريب من المنطقة.
وأشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن حالة الفتاة مستقرة، ولا تزال تحت الملاحظة فى المستشفى.
ويعد الإجهاض أمر غير قانونى فى البرازيل، وهناك عقوبات تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات، مع بعض الاستثناءات، ورغم إدخال تشريع لتسهيل عملية إعطاء الأطفال للتبنى، فإنه لا يزال هناك عراقيل أمام الآباء الجدد فى البرازيل.
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