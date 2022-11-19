وأشار موظفون سابقون فى تويتر وعددًا من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن مئات الموظفين أجابوا بـ "لا" على الإنذار النهائى للمالك الجديد للشركة، والذى خيرهم بين العمل بلا كلل لبناء تويتر 2.0 ثورية أو المغادرة فورًا مع تعويض راتب 3 أشهر.
وسُرح نصف العاملين بالشركة والبالغ عددهم 7500 شخص، قبل أسبوعين بقرار من ماسك، بالإضافة إلى 700 آخرون استقالوا فى الصيف، قبل استحواذ إيلون على المنصة، بحسب ما نقلته "العربية".
وأوضح بيتر كلوز، مدير فى تويتر ورد فى ملفه الشخصى على موقع "لينكد إن"، أنه قد رحل أصدقائه والرؤية ضبابية، وهناك عاصفة قادمة، وليس هناك حافز مادى، متسائلًا: "ماذا تفعل؟ هل ستضحى بوقتك مع أطفالك خلال الإجازات من أجل وعود غامضة وليصبح ثرى أكثر ثراءً؟".
وتحدث بيتر كلوز بالتفصيل عن مخاوفه، لافتًا إلى أنه لم يكن يكره إيلون ماسك، وكان يريد لتويتر أن ينجح.
وأشار إلى أنه لم يبق سوى 3 مهندسين من أصل 75 كانوا فى فريقه، قائلًا: "لو بقيت لاضطررت للعمل بشكل دائم بلا توقف مع دعم قليل جدًا لمدة غير محددة على أنظمة كمبيوتر معقدة لا أملك خبرة فيها".
وأضاف: "لم يتم إشراكنا بأى رؤية ولا وجود خمسية مثل ما هو الحال فى تسلا، إنه محض اختبار للولاء".
فيما لم يهتم إيلون ماسك بما يحدث من فوضى حوله، وكتب: "ما الذى يجب أن يفعله تويتر الآن؟".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخبط يحكم تويتر.. مهندس بالشركة يؤكد: هناك عاصفة قادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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